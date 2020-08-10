Названо число пострадавших в ходе массовых протестов в Белоруссии

В МВД Белоруссии назвали число пострадавших в ходе массовых протестов, сообщает БЕЛТА.

В ведомстве заявили, что пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских лиц. Также в МВД сообщили о задержании более трех тысяч человек, около тысячи из которых были задержаны в Минске.

Министерство подчеркивает, что погибших в результате противостояния протестующих с силовиками нет, оружие против участников акций протеста не применялось.

10 августа по факту массовых беспорядков были открыты уголовные дела. Их участникам и организаторам грозит до 15 лет лишения свободы.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых состоялся 9 августа. Согласно промежуточным данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает свыше 81 процента голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — лишь 8 процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.