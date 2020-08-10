Глава ЦИК Белоруссии рассказала о ночной эвакуации из Дома правительства

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина рассказала, что ночью сотрудников комиссии пришлось эвакуировать из Дома правительства. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, это произошло около часа ночи (время совпадает с московским), поэтому ЦИК не вела подсчет голосов в это время суток.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых состоялся 9 августа. Согласно промежуточным данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает свыше 81 процента голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — лишь 8 процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.