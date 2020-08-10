Названо число задержанных на протестных акциях в Белоруссии

Правозащитный центр «Весна» назвал количество задержанных на акциях протеста в Белоруссии. Информация опубликована в его официальном Telegram-канале.

По данным на 10:00, по всей стране задержано 213 человек. Большинство из них — в Минске. 70 человек задержали непосредственно на акции протеста, еще 40 — это наблюдатели, задержанные на участках.

Ранее правозащитники сообщили об участнике акции протеста, погибшем под колесами автозака. Официального подтверждения этой информации от МВД нет.

10 августа по факту массовых беспорядков были открыты уголовные дела. Их участникам и организаторам грозит до 15 лет лишения свободы.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых состоялся 9 августа. Согласно промежуточным данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает свыше 81 процента голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — лишь 8 процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.