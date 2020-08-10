В Белоруссии возбудили уголовные дела после массовых протестов

В Белоруссии возбудили уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников милиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет республики.

К утру 10 августа протестующие начали расходиться. Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых состоялся 9 августа. Согласно промежуточным данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает свыше 81 процента голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — лишь 8 процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.

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