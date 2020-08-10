ЦИК Белоруссии назвал время оглашения итогов выборов президента

Центризбирком Белоруссии назвал время оглашения итогов выборов президента республики. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 24».

Актуальными данными ЦИК поделится на пресс-конференции в 9:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что согласно промежуточным данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набрал свыше 81 процента голосов, Светлана Тихановская — лишь 8 процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.

Предвыборная кампания в Белоруссии сопровождалась акциями протеста из-за ареста и недопуска к выборам оппозиционных кандидатов. В Минск в день голосования согнали военную технику на случай протестных демонстраций. После завершения голосования на выборах президента республики в Минске и других городах Белоруссии начались массовые протесты.

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