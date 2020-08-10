ЦИК Белоруссии объявил о лидерстве Лукашенко на выборах президента

Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина объявила о лидерстве действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Ермошиной, в Брестской области отчет об итогах голосования предоставили четыре района. Там за Лукашенко проголосовали 79,6 процента, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 3,8 процента. В Гомельской области отчитались четыре района: за Лукашенко — 90 процентов, за Тихановскую — 3,2 процента. В Гродненской области о результатах голосования сообщили восемь районов: за Лукашенко — 92,7 процента, за Тихановскую — 3,89 процента.

Ермошина предположила, что к двум часам ночи появятся предварительные итоги по всей стране.

Ранее сообщалось, что согласно промежуточным данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает свыше 81 процента голосов, Светлана Тихановская — лишь 8 процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.

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