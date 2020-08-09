ЦИК обновил данные экзитполов на выборах президента Белоруссии, об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы ЦИК Лидии Ермошиной, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,3 процента голосов. У его основной соперницы Светланы Тихановской — 8 процентов голосов.

Голосование завершилось в 20:00. Ранее сообщалось, что по данным на 18:00, явка составила 79 процента. Предвыборная кампания в Белоруссии сопровождалась акциями протеста из-за ареста и недопуска к выборам оппозиционных кандидатов. В Минск в день голосования согнали военную технику на случай протестных демонстраций.

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