Белорусы толпой побили ОМОНовцев

В центре Минска начались столкновения протестующих с ОМОНом. У стелы «Минск — город-герой» собрались несколько тысяч человек, силовики применяют светошумовые гранаты, передает Telegram-канал NEXTA журналиста Степана Путило.

О светошумовых гранатах сообщает и Telegram-канал TUT.by со ссылкой на очевидцев. ОМОН выпрыгивают из автозаков и задерживают людей. Демонстранты скандируют: «Уходи!», «Наш дом — Беларусь!». Несколько сотен человек перекрыли проезжую часть проспекта Победителей.

Акции протеста проходят по всей Белоруссии. Сторонники оппозиции не верят в победу на президентских выборах действующего главы государства Александра Лукашенко, который, согласно первым результатам официальных экзитполов, набрал почти 80 процентов голосов.