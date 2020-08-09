Военные и силовики перекрыли Минск на фоне призывов к забастовкам

Минск к концу дня голосования постепенно перекрыли военные и сотрудники разных силовых ведомств, сообщает портал TUT.by.

По данным портала, перекрыт уже весь центральный район, поезда метро не останавливаются на центральных станциях. Как отмечает «Sputnik Беларусь», блокпосты установлены и на въездах в город — на всех трассах выставлены наряды ГАИ, милиции и военных.

Город начали перекрывать на фоне призывов к забастовкам, которые снова появились в Telegram-канале NEXTA оппозиционного журналиста Степана Путило. Общий сбор протестующих намечен на 22:00 (время совпадает с московским). Кроме того, с самого утра в день голосования отмечаются проблемы с интернетом.

Ранее через соцсети оппозиция, поддерживающая кандидата Светлану Тихановскую, призывала в случае ее поражения выйти на всеобщую забастовку, остановить работу предприятий и требовать честных выборов. По первым результатам официальных экзитполов, Тихановская набрала всего 6,8 процента голосов. У действующего президента Александра Лукашенко 79,7 процента.

Официально ЦИК не зарегистрировал серьезных нарушений на выборах, однако правозащитники сообщали о массовых задержаниях независимых наблюдателей.