Белорусов призвали выйти на улицы и показать единство

Граждан Белоруссии призвали выйти на улицы и показать свое единство. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале NEXTA журналиста Степана Путило.

Общий сбор в Минске назначен на 22:00 9 августа. «Далее мы показываем свое единство, занимаем центр города и требуем проведения новых выборов без Лукашенко!» — говорится в сообщении.

В настоящее время митинги проходят в разных городах Белоруссии, а также в Варшаве и Москве. Так, у белорусского посольства в столице Польши люди кричат: «Позор». Аналогичная ситуация — у здания дипмиссии в Москве.

Ранее стали известны данные первых экзитполов: действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набирает 79,7 процента голосов. За ним следует оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, у нее 6,8 процента голосов. Против всех высказались 9,2 процента избирателей.