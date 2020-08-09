В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента, передает БЕЛТА.
Все избирательные участки закрылись, начался подсчет голосов. Ранее сообщалось, что по данным на 18.00, явка составила 79 процента.
На пост президента баллотируются действующий глава государства Александр Лукашенко, супруга задержанного блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и председатель белорусской социал-демократической партии БСДГ Сергей Черечень.
Предвыборная кампания сопровождалась акциями протеста из-за ареста и недопуска к выборам оппозиционных кандидатов. В Минск в день голосования согнали военную технику на случай протестных демонстраций.