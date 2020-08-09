Опубликованы данные экзитполов на выборах президента Белоруссии

Опубликованы данные первых экзитполов на выборах президента Белоруссии: действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7 процента голосов. Об этом сообщает РИА Новости.
У основной соперницы Лукашенко Светланы Тихановской — 6,8 процента голосов. Далее идут экс-депутат Анна Канопацкая (2,3 процента), сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев (1,1 процента), председатель белорусской социал-демократической партии БСДГ Сергей Черечень (0,9 процента). Против всех кандидатов высказались 9,2 процента избирателей.