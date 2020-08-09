В ЦИК Белоруссии оценили кандидатов в президенты

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина оценила кандидатов в президенты страны. Они не равны по уровню, однако выборы альтернативные, рассказала в воскресенье, 9 августа, руководитель ЦИК в эфире «Беларусь 1», передает РИА Новости.

«Конкуренция хороша тогда, когда кандидаты-конкуренты действительно примерно равны по уровню. Я не могу сказать этого о наших выборах. Тем не менее, в любом случае выборы альтернативные», — объяснила Ермошина.

Ранее 9 августа в Белоруссии открылись избирательные участки на выборах президента. Они будут работать с 08:00 до 20:00 (время совпадает с московским). Ермошина предупредила, что вечером воскресенья на участках будет установлен пропускной режим.

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За пять дней досрочного голосования на выборах президента Белоруссии на участки пришли 41,7 процента избирателей.

На президентский пост претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко, который бессменно руководит страной 26 лет. Также имеется графа «Против всех».

В ночь на 9 августа сообщалось, что в сети появился план действий белорусской оппозиции в случае проигрыша на выборах президента страны. Согласно «плану Б», народ должен устроить всеобщую забастовку, блокировать районные администрации, а в случае задержаний — начать блокировать дороги и портить спецтранспорт.

Ранее стало известно, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, соперница действующего лидера государства Александра Лукашенко, скрылась в целях безопасности. Она покинула свою квартиру и сейчас находится в окружении членов своего штаба и журналистов в столице Белоруссии.