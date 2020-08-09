В Белоруссии установят пропускной режим на открывшихся избирательных участках

В Белоруссии открылись избирательные участки на выборах президента. Об этом сообщает РИА Новости.

Участки будут работать с 08:00 до 20:00 (совпадает с мск).

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина предупредила, что вечером воскресенья на участках будет установлен пропускной режим. «В вечерние часы оппоненты власти обещают скопление людей, и это значит, что в участковые избирательные комиссии будут запускать только то количество избирателей, сколько членов комиссии выдают избирательные бюллетени, а их будут вечером выдавать меньше», — сказала она, призвав граждан активнее голосовать утром и днем.

За пять дней досрочного голосования на выборах президента Белоруссии на участки пришли 41,7 процента избирателей.

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