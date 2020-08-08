Соперница Лукашенко скрылась вместе со штабом и журналистами

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, соперница действующего лидера государства Александра Лукашенко, скрылась в целях безопасности. Об этом заявила пресс-служба кандидата, передает «Интерфакс».

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Она покинула свою квартиру и сейчас находится в окружении членов своего штаба и журналистов в столице Белоруссии. В штабе пояснили, что поводом для этого стало задержание двух ее основных помощников.

8 августа в Минске задержали главу штаба Тихановской Марию Мороз. Позднее ее отпустили, призвав не устраивать массовые беспорядки

Ранее белорусские правоохранители по неизвестным причинам задержали доверенное лицо Тихановской Андрея Смоленчука и его жену Жанну Мякиш. Это может быть связано с тем, что они планировали выдвинуться на наблюдение на участки для голосования на выборах.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Тихановская — жена блогера Сергея Тихановского, который сам хотел баллотироваться, но был арестован. В СИЗО находится еще один претендент на президентский пост, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало также не был допущен к выборам и бежал из страны, опасаясь политических преследований.