Соперница Лукашенко назвала глупостью свое решение идти на выборы

Соперница Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах Светлана Тихановская назвала глупостью свое решение идти в политику. Об этом она рассказала в интервью порталу «TUT.by».

«Вот, думаю, что это тогда было — подвиг или глупость. Наверное, все-таки глупость», — сказала она.

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По словам Тихановской, если бы она знала, как будет тяжело и как все далеко зайдет, то она «сто раз подумала бы». Также она добавила, что ей больше импонирует спокойная семейная жизнь, а к предвыборной суете и давлению силовых структур она была не готова. Кандидат рассказала, что ей очень не хватает времяпрепровождения с детьми.

Ранее соперница нынешнего президента попросила о помощи канцлера Германии Ангелу Меркель. Кандидат в президенты раскритиковала Лукашенко за то, что он «опустошил» Белоруссию, и добавила, что боится за свою жизнь.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Тихановская — жена блогера Сергея Тихановского, который сам хотел баллотироваться, но был арестован. В СИЗО находится еще один претендент на президентский пост, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало также не был допущен к выборам и бежал из страны, опасаясь политических преследований.

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