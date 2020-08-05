Германия ответила на просьбу соперницы Лукашенко о помощи

Германия рассмотрела просьбу соперницы лидера Белоруссии Александра Лукашенко Светланы Тихановской о помощи в борьбе за пост президента. Об этом РИА Новости рассказали в германском кабмине.

Отмечается, что правительство приняло обращение к сведению. Однако Берлин не станет комментировать высказывания Тихановской, поскольку выборы пройдут совсем скоро — 9 августа.

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Ранее соперница нынешнего президента попросила о помощи канцлера Германии Ангелу Меркель. Кандидат в президенты раскритиковала Лукашенко за то, что он «опустошил» Белоруссию, и добавила, что боится за свою жизнь.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Тихановская — жена блогера Сергея Тихановского, который сам хотел баллотироваться, но был арестован. В СИЗО находится еще один претендент на президентский пост, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало также не был допущен к выборам и бежал из страны, опасаясь политических преследований.