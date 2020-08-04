Совбез Белоруссии заявил о постоянных попытках вмешательства в выборы

Государственный секретарь Совета Безопасности Белоруссии Андрей Равков заявил о постоянных попытках внешних сил вмешаться в избирательный процесс в республике. Свое мнение он опубликовал на официальной странице в Facebook.

Равков подчеркнул, что к таким выводам он пришел, ознакомившись с неким исследованием ученых из Белорусского государственного университета (БГУ). Согласно ему, без иностранного вмешательства не обошлась ни одна избирательная кампания начиная с 1994 года.

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Он напомнил, что в новейшей истории Белоруссии было уже шесть попыток совершить «цветную революцию», которые продолжаются и сейчас, но уже в закамуфлированной форме. «Одна из них — так называемая "трансформация" — предполагает кардинальное демонтирование суверенитета Белоруссии через изменение общественного сознания», — считает он.

По мнению Равкова, эти попытки осуществляются через блогосферу, социальные сети и негосударственные СМИ. «Выражусь образно — нас уже готовят к операции, но наркоз еще не наступил. Нельзя на это поддаваться», — подытожил он.

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиянина, которых власти республики считают наемниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского.

В Кремле отвергли все обвинения и назвали подобные заявления инсинуациями.