Задержание «российских боевиков» под Минском связали с делом Тихановского

В Белоруссии возбуждено новое уголовное дело в отношении несостоявшегося кандидата в президенты Сергея Тихановского, бывшего кандидата в президенты Николая Статкевича и «российских боевиков» из частной военной кампании (ЧВК) Вагнера. Об этом сообщает БЕЛТА.

Правоохранители связали прибытие ЧВК с деятельностью Тихановского. Всех фигурантов обвиняют в подготовке к организации массовых беспорядков. Сейчас решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу, следственные действия продолжаются.

29 июля в Белоруссии задержали 33 человек, которых считают наемниками из ЧВК Вагнера. По данным белорусских властей, они прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами, которые состоятся 9 августа. Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.

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Тихановского задержали 29 мая в Гродно по подозрению в применении насилия в отношении сотрудников милиции. Очевидцы называли произошедшее провокацией. В офисе и на даче у блогера прошли обыски, во время которых были найдены 900 тысяч долларов США. Против Тихановского возбудили дело по части 1 стати 342 Уголовного кодекса Белоруссии («Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок»). Правозащитники признали его политзаключенным.

В июле против Тихановского было открыто производство также по статье 191 УК («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав») на основании заявления председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Лидии Ермошиной. Поводом стало заявление блогера о том, что он планирует провести пикет возле ее дома и зайти к ней «в гости».

Николай Статкевич — лидер незарегистрированной партии «Народная громада». В 2011 году он получил шесть лет колонии за организацию массовых беспорядков после президентских выборов 2010-го.