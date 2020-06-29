В Белоруссии завели дело на известного оппозиционера

В Белоруссии завели уголовное дело на известного оппозиционера Николая Статкевича. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщает Tut.by.

Дело возбудили по статье об организации или участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, рассказала жена Статкевича Марина Адамович. «Николаю пока правда не предъявлено обвинение, но он уже переведен в ИВС (изолятор временного содержания — прим. "Ленты.ру")», — сказала Адамович.

В настоящее время Статкевич отбывает 30-суточный арест за участие в несанкционированном митинге и публичное выражение «недовольства и негативного отношения к действующей власти, событиям в общественно-политической жизни».

Николай Статкевич — лидер незарегистрированной партии «Народная громада». В 2011 году он получил шесть лет колонии за организацию массовых беспорядков после президентских выборов 2010-го. Через четыре года президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал оппозиционера. Однако судимость считается неснятой в течение восьми лет.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Двое соперников Лукашенко — блогер Сергей Тихановский и экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико — арестованы. МВД начало доследственную проверку о возможных противоправных действиях еще одного претендента на президентское кресло, экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало.

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