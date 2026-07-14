Демонстрацию звездами сосков на красной дорожке объяснили

Британская журналистка, модный редактор Эмбер Граафланд объяснила демонстрацию звездами сосков или акцент на них на красной дорожке. Ее комментарий приводит The Sun.

Подобные откровенные образы на публике демонстрировали певицы Рианна и Майли Сайрус, модель Эмили Ратаковски, актрисы Зендея и Флоренс Пью и телезвезда Ким Кардашьян. По словам эксперта, данное поведение стало главным проявлением силы. Так, в указанных случаях речь идет не о наготе, а об уверенности, отметила она.

«Решение показать их вызывает странное, но волнующее чувство. Оголить соски в 2026 году — это не конфуз с гардеробом. И это не значит, что вы забыли надеть бюстгальтер. Это стилистический ход. Это стратегия. Это заявление: "Я точно знаю, куда устремлены ваши взгляды, и меня это полностью устраивает"», — заявила Граафланд.

Ранее в июле эксперт по языку тела Джуди Джеймс объяснила желание звезд сниматься обнаженными после расставания с возлюбленными.