Белорусские силовики заинтересовались еще одним соперником Лукашенко

Белорусское МВД начало доследственную проверку в отношении участника президентской гонки, экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщила Tut.by пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова.

Проверка проводится по заявлению некоего гражданина Турции о «противоправной деятельности» Цепкало. Материалы в МВД поступили из Генеральной прокуратуры.

Как сообщали Telegram-каналы, заинтересовавшее силовиков заявление подал владелец группы строительных компаний Седат Игдеджи. Он утверждает, что Цепкало не заплатил ему за строительство дома. Соперник Александра Лукашенко по президентской гонке назвал это чушью.

В Белоруссии уже арестованы два претендента на президентское кресло: блогер Сергей Тихановский и экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Тихановскому вменяют насилие против сотрудников МВД и воспрепятствование проведению выборов. Бабарико подозревают в организации преступной группы для вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Причем белорусские власти утверждают, что за ним стояли «кукловоды» из «Газпрома».

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. В настоящий момент идет проверка подписей, собранных потенциальными кандидатами.

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