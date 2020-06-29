Лукашенко раскрыл новые подробности дела вокруг банка «Газпрома» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл новые подробности дела вокруг Белгазпромбанка (принадлежит «Газпрому») и его руководителя Виктора Бабарико, который баллотировался на пост главы государства. Об этом Лукашенко говорил в выступлении перед активом Минской области, показанном телеканалом «Беларусь 1».

Белорусский президент заявил, что через кредитное учреждение отмыли 640 миллионов долларов и вывели деньги в Латвию. «Когда я вижу, миллионы и миллионы долларов выкачаны — это же на нас заработаны деньги. Скажите, а какие должны быть мои действия?» — сказал Лукашенко.

Он заявил, что все действия властей в рамках дела против Белгазпромбанка соответствуют закону. Президент республики также пояснил, что арест Бабарико не был произведен до начала президентской кампании, поскольку не могли доказать все правонарушения.

Бабарико задержали 18 июня. Его подозревают в создании и руководстве организованной преступной группой с целью вывода сотен миллионов долларов за рубеж. В Минске считают, что деятельность группы контролировалась «кукловодами из "Газпрома"». Вместе с Бабарико задержали и его сына Эдуарда, который руководит его предвыборным штабом.

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