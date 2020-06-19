Россия ответила Белоруссии на слова о «кукловодах» из «Газпрома»

В Кремле ответили на обвинения Белоруссии в адрес российского газового монополиста «Газпром» в причастности к скандалу вокруг Белгазпромбанка. Об этом пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Минск аргументировать свою позицию, заявив, что обвинения в адрес международных компаний не могут быть голословными. Он напомнил, что интересы крупнейших российских компаний находятся под защитой государства.

Ранее в Комитете государственного контроля Белоруссии заявили, что за деятельностью задержанного по делу Белгазпромбанка главы кредитного учреждения Виктора Бабарико, который претендует на пост президента Белоруссии, стояли некие «кукловоды» из «Газпрома».

Бабарико руководил белорусским Белгазпромбанком (принадлежит «Газпрому») на протяжении 20 лет. У кредитного учреждения начались проблемы после того, как его глава в мае выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы. Через месяц после выдвижения в офисах прошли обыски, по уголовному делу о легализации средств, добытых преступным путем, задержаны топ-менеджеры. 18 июня власти страны задержали и самого Бабарико, его заподозрили в попытке воздействия на свидетелей и сокрытии улик по делу Белгазпромбанка.

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