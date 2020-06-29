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Лукашенко пообещал выстоять на переговорах с Россией

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на закрытом выступлении перед активом Минской области заявил, что в России понимают причины ситуации, которая сложилась вокруг Белгазпромбанка, по 49,8 процентов акций которого принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку. Фрагменты встречи были показаны на телеканале «Беларусь 1».

«Я им всегда говорю: вы добром должны белорусов к себе звать. И когда уже искрить очень начинает на переговорах, я говорю "Мы выстоим! Мы в землянках подыхали, но не подохли. Мы и сейчас выдержим. Но с кем будете вы? Вы подумайте". Мои последние наблюдения: 24-го числа (день проведения парада Победы в Москве, который посетил Лукашенко — прим. «Ленты.ру») я заметил, что они это увидели и поняли. Когда мы этот газпромовский банк прихлопнули, они все поняли!» — сказал президент.

Говоря о задержании бывшего главы Белгазпромбанка и возможного оппонента Лукашенко на предстоящих 9 августа выборах, президент подчеркнул, что власти действуют по закону. «Все страдают: Ах, Лукашенко посадил! (...) А как иначе? 640 миллионов [долларов США] через банк отмыли и в Латвию перечислили. (...) И когда я вижу миллионы и миллионы долларов выкачанных, это же на нас заработаны деньги. Скажите, а какие должны быть мои действия?» — отметил глава государства.

Лукашенко пояснил, что о происходящем в банке власти узнали в декабре прошлого года, но задержать Бабарико раньше не удавалось, так как не было доказательной базы. Он добавил, что, если бы «американцы не надавили на латвийский банк в прошлом году», Белоруссия вряд ли получила бы информацию о махинациях.

Бабарико задержали 18 июня по делу Белгазпромбанка. Ему инкриминируют создание и руководство организованной преступной группой, целью которой был вывод сотен миллионов долларов за рубеж. Власти Белоруссии считают, что деятельность фигурантов дела контролировалась «кукловодами из "Газпрома"». Вместе с Бабарико задержали и его сына Эдуарда, руководителя предвыборного штаба, а также еще 20 человек.

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