Раскрыты подробности задержания главного соперника Лукашенко

Белорусский адвокат Александр Пыльченко раскрыл подробности задержания главного соперника президента Александра Лукашенко на предстоящих выборах Виктора Бабарико. Об этом пишет Tut.by.

По словам защитника, все произошло ранним утром 18 июня, когда оппозиционер выехал в город для подачи подписных листов в избирательную комиссию.

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«Недалеко от деревни Мочаны, где он проживает, на пустынной проселочной дороге возле кладбища его остановил сотрудник ГАИ. Пока он подавал ему документы, к машине подбежали несколько человек. Виктор Дмитриевич попросил представиться, ему что-то тыкнули под нос, но он ничего не успел прочесть. Бабарико вывели из-за руля автомобиля, усадили на заднее сиденье его Tesla», — рассказал Пыльченко.

Бабарико во время задержания сказал, что готов по первому требованию правоохранительных органов прибыть в указанные место и время для дачи показаний. «На это ему ответили: довезем. Бабарико заявил, что расценивает это как похищение, и потребовал пригласить его адвокатов», — сказал защитник, добавив, что один из участвовавших в задержании сел за руль автомобиля оппозиционера и привез его в Комитет государственного контроля (КГК).

Пыльченко отметил, что личные вещи Бабарико оставили на заднем сиденье, а его увели в здание. С первых минут политик требовал пригласить адвокатов, а сам Пыльченко и его коллега Дмитрий Лаевский безуспешно пытались попасть в здание. У них не принимали и документы, в том числе жалобу на произвольное необоснованное задержание.

Виктор Бабарико был задержан вместе с сыном Эдуардом 18 июня. Сейчас они содержатся в СИЗО КГБ Белоруссии. Банкира подозревают в воздействии на свидетелей и сокрытии улик, ему предъявлены обвинения. По данным следствия, со счета Белгазпромбанка в латвийский ABLV за несколько лет незаконно вывели свыше 430 миллионов долларов США. По делу задержано более 20 человек. В КГК заявили, что деятельность фигурантов дела контролировалась «кукловодами из "Газпрома"».

Помимо Бабарико, задержан еще один претендент на президентское кресло — блогер Сергей Тихановский. Ему вменяют совершение насильственных действий против сотрудников милиции и воспрепятствование проведению выборов. В Белоруссии и за ее пределами проходят акции протеста против задержания оппозиционеров.

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