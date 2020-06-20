Задержанному оппоненту Лукашенко предъявили обвинение

Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявили уголовное обвинение. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Лаевский, пишет «Интерфакс».

Он не назвал статью, объяснив это подпиской о неразглашении материалов дела. Лаевский подчеркнул, что категорически не согласен с предъявленным обвинением, и что защита будет настаивать на полной невиновности Бабарико.

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19 июня в городах Белоруссии начались протесты против задержания оппозиционных кандидатов в президенты. Люди выстраивались в «живые цепи» в поддержку политиков. Акции проходили в Минске, Бобруйске, Орше, Лиде, Гомеле, Гродно и других городах.

Бабарико задержали 18 июня, он находится в СИЗО. Его подозревают в воздействии на свидетелей и сокрытии улик ранее совершенных преступлений. По данным следствия, со счета «Белгазпромбанка», который ранее возглавлял политик, в латвийский ABLV за несколько лет было незаконно выведено более 430 миллионов долларов США. Всего по делу задержано более 20 человек. В Комитете государственного контроля заявили, что деятельность фигурантов дела контролировалась «кукловодами из "Газпрома"».

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Действующий президент Александр Лукашенко намерен баллотироваться на шестой срок.

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