Раскрыты подробности дела против главного соперника Лукашенко

Раскрыты подробности задержания бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, планирующего принять участие в президентских выборах в Белоруссии 9 августа. Об этом пишет Tut.by.

«Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности», — заявил глава Комитета государственного контроля (КГК) Иван Тертель, добавив, что главный соперник действующего президента Александра Лукашенко подозревается в воздействии на свидетелей и сокрытии улик по ранее совершенным преступлениям.

Тертель рассказал, что правоохранительные органы работают по нескольким направлениям. Одно из них — махинации с векселями на сумму более 60 миллионов долларов США, в результате которых на зарубежные счета членами преступной группы была выведена крупная сумма денежных средств.

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«Нами установлены "отмывочные" схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры», — сказал глава КГК.

По словам Тертеля, со счета Белгазпромбанка, который ранее возглавлял Бабарико, в латвийский банк ABLV за несколько лет было незаконно выведено более 430 миллионов долларов. Он добавил, что зафиксированы многочисленные факты получения взяток должностными лицами банка за предоставление кредитов предпринимателям и лицам «с плохой кредитной историей».

«Хищение, мошенничество, получение и дачи взятки, легализация преступных доходов — всего по уголовным делам задержано около 20 человек, практически все они сотрудничают со следствием и дают признательные показания в отношении Бабарико как организатора преступной схемы», — резюмировал Тертель.

Утром 18 июня в штабе Бабарико заявили, что он не выходит на связь. Позже стало известно, что политик вместе с сыном Эдуардом находятся на допросе по делу Белгазпромбанка о неуплате налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Неделю назад в офисе кредитной организации прошли обыски.

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