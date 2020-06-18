В особняк соперника Лукашенко пришли с обыском во время его допроса

В Белоруссии проходят обыски в доме у соперника Александра Лукашенко за президентское кресло, экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. Сам Бабарико в это время находится вместе с сыном на допросе. Об этом в четверг, 18 июня, передает «Sputnik Беларусь».

Силовики пришли в особняк Бабарико в деревне Мочаны в 15 километрах от Минска. На месте находятся служебные машины и микроавтобусы, дежурят вооруженные люди в масках и форме с надписью «Милиция».

Утром 18 июня в штабе Бабарико заявили, что он не выходит на связь. Позже стало известно, что политик вместе с сыном находятся на допросе по «делу "Белгазпромбанка"» о неуплате налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Процессуальный статус Бабарико неизвестен. Неделю назад в офисе кредитной организации прошли обыски.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. По всей стране проходят акции в поддержку оппозиционных кандидатов. Действующий президент Александр Лукашенко утверждал, что радикальная оппозиция рвется к власти на деньги российских олигархов.

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