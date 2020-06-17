Избирательные счета соперника Лукашенко заблокировали

Власти Белоруссии заблокировали избирательные счета Виктора Бабарико, соперника Александра Лукашенко на грядущих президентских выборах. Об этом сообщает белорусский журналист Степан Путило в Telegram-канале NEXTA.

При этом Беларусбанк не предоставил никаких документов о причинах блокировки. Всего на счете находилось более 100 тысяч белорусских рублей (2 919 630 российских рублей).

Согласно белорусскому законодательству, финансироваться избирательная кампания кандидата может исключительно с подобного счета.

Ранее 17 июня посол Евросоюза в Белоруссии Дирк Шубель призвал власти к соблюдению законности и проведению прозрачного расследования, связанного с деятельностью Бабарико.

11 июня в офисе «Белгазпромбанка», который ранее возглавлял политик, прошли обыски. Были задержаны 15 человек, возбуждены уголовные дела по статьям о легализации средств, добытых преступным путем, и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Лукашенко заявлял, что в Белоруссии рвется к власти радикальная оппозиция на деньги российских олигархов.

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