В Белоруссии вновь задержали оппонентов Лукашенко

В Белоруссии вновь задержали оппонентов президента Александра Лукашенко — члена инициативной группы по сбору подписей претендента на пост главы государства Виктора Бабарико и пресс-секретаря инициативной группы претендента в президенты Светланы Тихановской. Об этом сообщает Tut.by.

Светлана Купреева из группы Бабарико задержана у себя дома в четверг, 11 июня. В ее квартире провели обыск. Женщину увезли работники Департамента финансовых расследований. Сейчас она находится в СИЗО Комитета государственной безопасности (КГБ). Адвоката к Купреевой не пускают под предлогом коронавируса.

В штабе Бабарико подчеркнули, что женщина никогда не работала в «Белгазпромбанке», в отношении которого проводится расследование, но является «координатором по одному из районов Минска» в инициативной группе кандидата в президенты.

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Между тем в Бресте задержали Александра Кабанова — пресс-секретаря инициативной группы Тихановской — после визита в поликлинику, куда его вызвали по телефону, пишет «Интерфакс». Мужчина не участвовал ни в каких акциях, так как находился в больнице из-за коронавируса, а потом — на самоизоляции.

По информации инициативной группы Тихановской, Кабанов находится в изоляторе временного содержания Ленинского РОВД Бреста. Причины задержания неизвестны.

Выборы президента состоятся в Белоруссии 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко намерен баллотироваться на шестой срок и уже собрал подписи для регистрации. О сборе необходимого числа подписей также заявили его соперники — бывший руководитель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, бывший депутат палаты представителей Анна Канопацкая.

Пикеты в поддержку оппозиционных кандидатов проходили по всей стране и нередко заканчивались задержаниями активистов. Популярный блогер Сергей Тихановский, который также хотел баллотироваться, арестован. В офисе «Белгазпромбанка» прошли обыски. Лукашенко заявлял, что в Белоруссии рвется к власти радикальная оппозиция на деньги российских олигархов.

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