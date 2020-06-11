В бывший офис соперника Лукашенко пришли с обыском

Бывший офис Виктора Бабарико, соперника президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах, обыскали, сообщает Telegram-канал NextaLive оппозиционного журналиста Сергея Путило.

В головной офис «Белгазпромбанка», где работал Бабарико, пришли с обыском по делу об уклонении от уплаты налогов. Это сделано, чтобы не дать конкуренту Лукашенко зарегистрироваться кандидатом в президенты, утверждает Telegram-канал.

Ранее Бабарико сообщил, что собрал необходимое число подписей для регистрации кандидатом на выборах.

Голосование пройдет в Белоруссии 9 августа. По всей стране проходят акции в поддержку альтернативных кандидатов, которые нередко заканчиваются задержаниями. Лукашенко заявил, что не допустит майдана.

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