Лукашенко возмутился массовыми увольнениями своих избирателей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил устроить проверки частных компаний, где увольняют людей, не поддерживающих альтернативных кандидатов в президенты, передает БЕЛТА.

По его словам, в последнее время от белорусов поступают жалобы о том, что их увольняют с работы из-за избирательной кампании. «Мало того, увольняют людей — тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов: ты там за Петрова, Сидорова не расписался — уходи», — возмутился Лукашенко увольнениями своих избирателей.

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Он поручил главе администрации и управляющему делами президента Игорю Сергеенко и Виктору Шейману, а также председателю верхней палаты парламента Наталье Кочановой выработать систему проверок частных компаний, чтобы изучить данный вопрос.

«Публично хочу сказать: если они хотят в Белоруссии порядочно работать и давать пользу стране, не обижая людей, они должны восстановить этих людей или оплатить им за три, два или один месяц — за то, что выкинули безосновательно», — подчеркнул Лукашенко.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. По всей стране проходят акции по сбору подписей в поддержку альтернативных кандидатов. Нередко они заканчивались потасовками и задержаниями.

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