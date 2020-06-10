Лукашенко возмутился массовыми увольнениями своих избирателей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил устроить проверки частных компаний, где увольняют людей, не поддерживающих альтернативных кандидатов в президенты, передает БЕЛТА.
По его словам, в последнее время от белорусов поступают жалобы о том, что их увольняют с работы из-за избирательной кампании. «Мало того, увольняют людей — тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов: ты там за Петрова, Сидорова не расписался — уходи», — возмутился Лукашенко увольнениями своих избирателей.
Он поручил главе администрации и управляющему делами президента Игорю Сергеенко и Виктору Шейману, а также председателю верхней палаты парламента Наталье Кочановой выработать систему проверок частных компаний, чтобы изучить данный вопрос.
«Публично хочу сказать: если они хотят в Белоруссии порядочно работать и давать пользу стране, не обижая людей, они должны восстановить этих людей или оплатить им за три, два или один месяц — за то, что выкинули безосновательно», — подчеркнул Лукашенко.
Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. По всей стране проходят акции по сбору подписей в поддержку альтернативных кандидатов. Нередко они заканчивались потасовками и задержаниями.