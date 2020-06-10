Кремль ответил на слова Лукашенко о борьбе за власть за счет олигархов из России

В России олигархов нет. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о борьбе за власть за счет олигархов из России. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 10 июня.

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«Нам неизвестно о существовании каких-то российских олигархов», — сказал Песков, комментируя заявление белорусского лидера о том, что российские олигархи финансируют радикальную оппозицию в его стране.

Песков также назвал олигархов предпринимателями, которые имеют желание использовать свои средства для влияния на политическую жизнь.

4 июня Лукашенко заявил, что что на деньги российских олигархов к власти пытаются привести «отмороженную, так называемую радикальную оппозицию Беларуси». Так он прокомментировал проходящие по всей стране пикеты по сбору подписей в поддержку альтернативных кандидатов на президентских выборах.

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. Лукашенко уже объявил о намерении баллотироваться на шестой срок. Действующий президент был избран на эту должность в 1994 году.

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