Кремль ответил на слова Лукашенко о борьбе за власть за счет олигархов из России

В России олигархов нет. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о борьбе за власть за счет олигархов из России. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 10 июня.
«Нам неизвестно о существовании каких-то российских олигархов», — сказал Песков, комментируя заявление белорусского лидера о том, что российские олигархи финансируют радикальную оппозицию в его стране.
Песков также назвал олигархов предпринимателями, которые имеют желание использовать свои средства для влияния на политическую жизнь.
4 июня Лукашенко заявил, что что на деньги российских олигархов к власти пытаются привести «отмороженную, так называемую радикальную оппозицию Беларуси». Так он прокомментировал проходящие по всей стране пикеты по сбору подписей в поддержку альтернативных кандидатов на президентских выборах.
Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. Лукашенко уже объявил о намерении баллотироваться на шестой срок. Действующий президент был избран на эту должность в 1994 году.