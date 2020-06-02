Лукашенко потребовал навести «полный порядок в городе-герое Минске»

Белорусский лидер Александр Лукашенко потребовал навести порядок в столице, где проходят акции по сбору подписей за оппозиционных кандидатов в президенты. Об этом он заявил на встрече с мэром Анатолием Сиваком, передает Tut.by.

«Жду от тебя и от правоохранителей полного порядка в городе-герое Минске. Ни в коем случае нельзя мешать людям жить», — сказал Лукашенко.

Он назвал Минск чистеньким и уютным городишком. «Можно и с детками где-то прогуляться, и на велодорожке прокатиться, и на лыжероллерную трассу сходить, и спортом занимайся не хочу. Но вот же неймется кому-то», — посетовал Лукашенко.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Лукашенко собирается баллотироваться на шестой срок. Во многих городах проходят пикеты для сбора подписей за альтернативных кандидатов. Люди выстаиваются в длинные очереди, чтобы поддержать претендентов на президентское кресло. Некоторые акции заканчивались потасовками и задержанием активистов.

Лукашенко на встрече с председателем КГБ заявил, что отдельные «ветродуи» планируют устроить «майданчик» перед выборами или же в день голосования. «Всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Белоруссии не будет», — заявил он.

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