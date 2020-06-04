Лукашенко заявил о финансировании белорусской оппозиции российскими олигархами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о финансировании оппозиции в республике российскими олигархами. Он прокомментировал проходящие по всей стране пикеты по сбору подписей в поддержку альтернативных кандидатов на президентских выборах, передает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что нового протестного движения в Белоруссии не появилось. Есть недовольные граждане, но они будут всегда. Однако новое движение — «это годы», уверен белорусский лидер.

«Но они не хотят себя связывать с радикальной оппозицией, которая всегда воевала с нами на площадях. А не получилось, — продолжил Лукашенко. — На Комаровке развернули "бел-чырвона-белы" (бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. — прим. «Ленты.ру» ) и европейский флаг. И те, кто сегодня финансируется за счет российских олигархов, четко поняли, что на деньги российских олигархов они к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию Беларуси».

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. Лукашенко собирается баллотироваться на шестой срок. В разных регионах проходят акции в поддержку альтернативных кандидатов. Нередко они заканчиваются задержаниями активистов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!