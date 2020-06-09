Еще один соперник Лукашенко собрал подписи для выдвижения в президенты

Бывший руководитель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, планирующий предложить свою кандидатуру на пост президента Белоруссии, набрал необходимое для этого количество подписей. Об этом сообщается в Telegram-канале оппозиционного журналиста Сергея Путило NextaLive.

По данным инициативной группы кандидата, за него отдали подписи 230 001 человек, тогда как для регистрации в качестве кандидата необходимо 100 тысяч подписей. Представители Бабарико подчеркнули, что последнюю подпись за него отдал человек, мать которого скончалась от COVID-2019. После этого политик лично встретился с ним, чтобы выразить соболезнования.

Ранее стало известно, что еще одному сопернику действующего президента Александра Лукашенко, бывшему руководителю Парка высоких технологий Валерию Цепкало также удалось собрать более 100 тысяч подписей.

Материалы по теме Кто на старенького? В Белоруссии арестован главный конкурент Лукашенко на выборах. Кто еще готов бросить ему вызов?

9 июня также сообщалось, что Лукашенко провел совещание с органами государственной безопасности и поручил им не допустить нарушений законодательства на выборах. По мнению главы государства, его политические соперники действуют по сценарию, установленному их «хозяевами с деньгами». Следующим шагом оппозиции будет создание «групп боевиков» и попытки «организовать побоище на площади», предупредил он.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Официально подготовка к ним началась 8 мая. Сейчас 15 претендентов на пост главы государства, в том числе сам Лукашенко, занимаются сбором подписей, чтобы получить право на регистрацию в качестве кандидата.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!