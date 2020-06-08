Соперник Лукашенко собрал 100 тысяч подписей для выдвижения в президенты

Белорусский оппозиционер, бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало собрал более 100 тысяч подписей, необходимых для выдвижения кандидатуры на президентских выборах. Об этом изданию «Sputnik Беларусь» сообщил представитель политика Алексей Урбан.

По словам Урбана, собрано около 119 тысяч подписей. Не все из них проверены, команда проводит дополнительную верификацию. Сообщалось, что за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко подписались около миллиона человек, за бывшего банкира Виктора Бабарико — 167 тысяч человек.

Ранее Лукашенко назвал своего возможного соперника на выборах Валерия Цепкало хряком. Оппозиционер заявил, что в случае победы на президентских выборах готов гарантировать Лукашенко безопасность. «Ему бы стоило оставить одну из его резиденций, где он мог бы выращивать картошку, арбузы, коровок, — то, что в принципе ему нравится», — предложил Цепкало.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.

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