Оскорбивший соперника и его жену Лукашенко пожаловался на оскорбления

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался, что многие из его противников на выборах главы государства используют нечистоплотные политические технологии и злоупотребляют правом на митинги. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Кругом нарушения законодательства, более того, этических норм, оскорбления, выпады в сторону власти», — сказал президент и поручил правоохранительным органам обратить особое внимание на угрозы, поступающие в адрес работников ЦИК и их семей, а также других госслужащих.

Сам Лукашенко уже позволял себе неоднозначные высказывания в сторону своих оппонентов. Он сравнил своего соперника Валерия Цепкало и его жену со свиньями. По словам Лукашенко, «от такого хряка, как этот человек, будут мертворожденные поросята», ведь «качество поросят не зависит от свиноматки». Пользователи соцсетей заметили, что это является оскорблением в адрес четы Цепкало, которые использовали метод искусственного оплодотворения.

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Ранее сообщалось, что Цепкало собрал необходимые 100 тысяч подписей избирателей для регистрации в качестве кандидата на выборах. Политик не стал требовать наказания для Лукашенко за оскорбления, а заявил, что такое поведение главы государства «естественно».

Цепкало также считает, что в случае проигрыша на выборах нынешнему президенту стоит оставить одну из его резиденций для того, чтобы тот «выращивал там картошку и коровок».

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Официально подготовка к ним началась 8 мая. В данный момент претенденты на пост главы государства занимаются сбором подписей, чтобы получить право регистрации в качестве кандидата.

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