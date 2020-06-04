Названный хряком белорусский политик ответил Лукашенко

Претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что не слышал прозвучавшего в его адрес сравнения с хряком со стороны действующего главы государства Александра Лукашенко, однако считает, что такое поведение лидера страны вполне естественно. Об этом пишет портал «Белорусские новости».

По его словам, во время политической кампании белорусы станут свидетелями «многих обвинений, оскорблений и, возможно, так сказать, унижений».

«Но я как раз и иду в эту кампанию для того, чтобы из политической жизни Белоруссии изъять заносчивость, изъять грубость, изъять высокомерие, изъять то, что мы видим на протяжении достаточно продолжительного периода времени», — сказал Цепкало, добавив, что он хотел бы вернуть уважительное отношение жителей республики друг к другу.

Политик считает, что даже в ситуации, когда гражданин взаимодействует с чиновником самого низкого уровня, он не должен сталкиваться с хамским и грубым отношением к себе. «В этом идеал государства, идеал, к которому мы будем стремиться, который я вижу в новой Белоруссии, в Белоруссии будущего», — подчеркнул Цепкало.

Ранее 4 июня Лукашенко сравнил своего потенциального оппонента на назначенных на 9 августа президентских выборах с хряком. Он вспомнил слова Цепкало о том, что когда-то глава государства вызывал доверие у матери оппозиционера благодаря знанию о том, сколько поросят рождается от свиноматки. «Он просто не понимает, что количество рожденных поросят от свиноматки и их качество не зависят от свиноматки. Это еще и зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то будут мертворожденные поросята», — сказал Лукашенко.

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