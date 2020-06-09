Лукашенко предупредил о попытках оппозиции собрать боевиков для «побоища»

Власти Белоруссии не позволят оппозиционным претендентам на пост президента дестабилизировать обстановку в стране. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Ответ [на попытки раскачать ситуацию] будет один, вы прекрасно понимаете», — заявил он.

По словам Лукашенко, его политические противники действуют по сценарию, установленному их «хозяевами с деньгами». Следующим шагом оппозиции будет создание «групп боевиков» и попытки «организовать побоище на площади», предупредил президент.

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Он подчеркнул, что ожидает попыток повторения украинского Евромайдана 2014 года в Белоруссии и поручил службам государственной безопасности усилить работу. «К этому они (оппозиционные кандидаты — прим. «Ленты.ру») и призывают людей. Чему тут удивляться?» — добавил он.

Ранее сообщалось, что оппозиционному блогеру Сергею Тихановскому, супруга которого является одним из самых заметных соперников Лукашенко в избирательной кампании, предъявили обвинение по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса Белоруссии («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»). Вместе с Тихановским были задержаны еще семь его сторонников.

Подготовка к выборам президента Белоруссии началась 8 мая. Тихановский собирался баллотироваться сам, однако не смог зарегистрировать инициативную группу, поскольку был задержан за участие в акциях против интеграции с Россией, прошедших еще в декабре прошлого года. Блогера выпустили 21 мая, однако спустя восемь дней задержали снова на акции по сбору подписей в поддержку его супруги Светланы. Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа.

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