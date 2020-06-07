Жителей Белоруссии захотели оградить от несущей вред государству информации

Новый министр информации Белоруссии Игорь Луцкий заявил, что одной из задач ведомства является ограждение местных жителей от информации, несущей вред государству. Об этом он рассказал в эфире телеканала СТВ.

Луцкий пообещал «корректировать» действия СМИ с целью обеспечить «доведение четкой государственной политики». По словам министра, то, что в настоящее время происходит в сети, влияет на развитие страны. «На мой взгляд, важно все-таки отделить зерна от плевел и дать людям четкую, ясную, понятную и правдивую информацию о том, что происходит», — отметил глава ведомства.

Министр добавил, что сегодня не войны «определяют, как будет развиваться дальше мир, а определяет информация».

3 июня белорусское правительство было отправлено в отставку. Президент страны Александр Лукашенко объяснил это предстоящими президентскими выборами, которые запланированы на 9 августа.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!