Соперница Лукашенко собрала 100 тысяч подписей для выдвижения в президенты

Белорусская оппозиционерка, бывший депутат палаты представителей Анна Канопацкая собрала более 100 тысяч подписей, необходимых для выдвижения кандидатом в президенты. Об этом сообщает Tut.by.

«Единственный оппозиционный претендент на должность президента Республики Беларусь Анна Канопацкая имеет 100 100 подписей в свою поддержку», — написала она в социальных сетях.

Канопацкая стала четвертым политиком, объявившим о сборе подписей. Помимо действующего президента Александра Лукашенко, о получении необходимого числа подписей объявили два его возможных соперника на выборах: бывший руководитель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. По всей стране проходят акции по сбору подписей в поддержку альтернативных кандидатов. Нередко они заканчивались потасовками и задержаниями.

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