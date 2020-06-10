Лукашенко заявил о стоящих плечом к плечу за свободу белорусах и украинцах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил подарить своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому белорусскую вышиванку. Об этом сообщает близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого».

Такой же подарок был направлен и первой леди Украины Елене Зеленской. К посылке Лукашенко приложил письмо, в котором заявил, что белорусы и украинцы «исторически стояли плечом к плечу, защищали права на самостоятельное и свободное развитие».

Ожидается, что подарки прибудут к украинскому лидеру к белорусскому Дню вышиванки, который отмечается 2 июля.

21 мая в честь Международного дня вышиванки Зеленский с женой поздравили украинцев снимком в традиционных рубашках. Лидерам мировых держав президентская чета отправила «символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры». Их получили президенты и первые леди Белоруссии, США, Франции, Польши, Турции и других государств.

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