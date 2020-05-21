Зеленский подарил Трампу вышиванку

Президент Украины Владимир Зеленский подарил вышиванку американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

В сообщении сказано, что ко Всемирному дню вышиванки Зеленский с женой Еленой отправили традиционные украинские вышитые сорочки в подарок лидерам стран мира. «Символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры», получили президенты и первые леди США, Франции, Польши, Турции и других государств.

Зеленские написали в сопроводительном письме, что 21 мая Украина отмечает День вышиванки, чтобы «хранить и чтить» древние традиции народа. «Вышиванка – самобытный код нашего этноса с зашифрованными в оригинальных орнаментах оберегами и символами. С открытым сердцем хотим поделиться с вами частью украинской истории и аутентичности», – сказано в посланиях.

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