Зеленский попросил не трогать его семью

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к журналистам с просьбой не трогать его семью, передают «Українськi Новини».

«Хочу попросить, чтобы не трогали моих детей и мою жену. Они не имеют к этому отношения. Они, кроме добра для меня, и, если есть какие-то социальные проекты моей жены — они, кроме добра, ничего не несут», — заявил Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос о критике со стороны СМИ.

Он также отметил, что привык к критике и спокойно это воспринимает.

Ранее 20 мая сообщалось, что Зеленский выступил против совершения государственных переворотов на Украине. «Если людям не нравится власть и то, что делаю я, и моя политика, — пожалуйста, для этого принят закон об импичменте», — сказал он.

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