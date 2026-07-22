Депутат Новиков назвал странными заявления о том, что Россия может представлять угрозу

Россия не представляет экзистенциальную угрозу для Европы, угрозу на самом деле создает НАТО, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас ранее заявила, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для стран Европы.

«Факты состоят в том, что блок НАТО, который был создан против Советского Союза, а Советский Союз включал в себя гораздо более обширные территории, большее население, чем сегодня включает Российская Федерация, продолжает действовать, хотя Советского Союза нет. Более того, блок НАТО вобрал в себя целый ряд тех стран, которые были союзниками СССР и входили в другой блок, противостоявший НАТО, а именно блок стран Варшавского договора», — сказал Новиков.

Когда все это произошло, когда экономический военный потенциал России в значительной степени уступает потенциалу натовских стран, говорить о том, что Россия может представлять какую-либо экзистенциальную угрозу, довольно странно, а вот, наоборот, вполне очевидно, что это возможно, и что деятельность НАТО для России действительно представляет экзистенциальную угрозу Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Россия предлагала Западу сформировать систему коллективной безопасности, но получила отказ, что и стало причиной начала специальной военной операции, подчеркнул парламентарий.

«Поэтому вместо того, чтобы взять на себя вину за сложившуюся напряженность в отношениях между Россией и Европейским союзом, они пытаются валить с больной головы на здоровую и обвинять Россию в той сложной ситуации, которую сами смодерировали», — отметил Новиков.

По словам депутата, заявления о дальнейшей поддержке Украины говорят о том, что Запад продолжает модерировать конфликт в том же ключе, что и раньше, что вынуждает Россию предпринимать контрмеры. Он также подчеркнул, что Россия является защищающейся страной, а попытки дружить с Западом ни к чему не привели.

Нужно очень серьезно пересматривать в этой связи нашу экономическую политику, за счет этого увеличивать наши возможности, за счет более сильной экономики, а именно решать социальные проблемы, преодолевать бедность, преодолевать социальный раскол и направлять средства на передовые научно-технические разработки, которые будут в том числе призваны укрепить наши вооруженные силы Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам

«Мы в данном случае страна защищающаяся, обеспечивающая свои интересы, интересы своей безопасности. И за эти десятилетия после разрушения Советского Союза Российская Федерация могла многократно убедиться, что попытки разговаривать с позиции друзей ничем не заканчиваются, дружбы с нами Запад не ищет. Он хотел бы видеть в России некое пространство для донорства, чтобы они могли получить дешевые рабочие руки, чтобы они имели рынок сбыта, чтобы они уничтожили здесь любые формы и возможности экономической конкуренции и могли продвигать интересы своих крупных корпораций. Ничего другого ждать не приходится. Запад будет учитывать наши интересы и будет разговаривать с нами на равных, только если мы сможем сами за себя постоять», — добавил Новиков.

Ранее сообщалось, что зацикленность Каллас на России вызывает опасения у евродипломатов. Некоторые из них еще до вступления Каллас в должность в 2024 году выражали опасения, что она «слишком зациклена на России».