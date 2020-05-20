Зеленский выступил против переворотов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против совершения государственных переворотов в стране. Цитату из его пресс-конференции 20 мая опубликовало издание «Буквы».

«Переворотов в стране не надо. Если людям не нравится власть и то, что делаю я, и моя политика, — пожалуйста, для этого принят закон об импичменте», — сказал Зеленский.

Он выразил пожелание, чтобы Украина «стала цивилизованной страной». «И чтобы у нас смена власти прошла, чтобы она была в мирном процессе, чтобы не гибли люди, чтобы не убивали разных людей на площадях нашей страны», — заявил политик.

Зеленский добавил, что ничего не боится, поскольку ничего плохого не делает. «Я уверен в каждом моем шаге, даже порой делая ошибки. Я просто не хочу, чтобы это были большие ошибки, потому что они стоят очень дорого для каждого украинца», — отметил глава государства.

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