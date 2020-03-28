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Аваков призвал украинцев не бояться госпереворота

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Арсен Аваков
Арсен Аваков
Фото: РИА Новости

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал граждан не бояться государственного переворота. Об этом он заявил в интервью изданию «Бабель».

Отвечая на вопрос журналистов «Когда вы уже устроите государственный переворот, сместите [президента Владимира] Зеленского и станете диктатором?», глава МВД ответил, что бояться переворота не нужно, поскольку, даже если он и будет, «мы его победим в пользу украинского народа».

«Тем, кто так думает и муссирует эту тему [переворота], могу сказать одно — идиоты! ... Давайте радоваться, что в стране находятся компетентные люди. За эти качества я уважаю своих сотрудников», — добавил Аваков.

Он отметил, что президент на Украине хороший и выполняет свою функцию. «И премьер-министр тоже не дурак, а трудолюбивый, адекватный человек», — подытожил министр.

Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили создать в Мариуполе военную базу НАТО «в связи с постоянной угрозой и некорректным поведением страны-агрессора России», говорилось в обращении к главе государства.

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