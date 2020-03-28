Украина напрочь отказалась закреплять за Донбассом особый статус

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Киев напрочь отказывается закреплять особый статус Донбасса в Конституции. Об этом политик сообщил в интервью «РБК-Украина».

По словам Резникова, представители России в контактной группе по Украине каждую сессию задают ему вопрос, планируют ли украинские власти закреплять особый статус Донбасса в Конституции. «Мы всегда говорим, что нет, никогда, не обязаны, не будем, забудьте», — подчеркнул вице-премьер.

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11 марта стало известно, что председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков оценил возможность появления «формулы Штайнмайера» в украинском законодательстве. Спикер счел «формулу Штайнмайера» лишь абзацем, который в нынешнем виде вряд ли сможет появиться в каком-то законе.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что «формула Штайнмайера» согласована украинской властью и вопрос стоит лишь в конкретной имплементации документа в законодательство.

«Формула Штайнмайера» — это документ, определяющий механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Предоставление особого статуса самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) на постоянной основе прописано в пункте №11 минских соглашений и, согласно протоколу, должно осуществляться после вывода вооружения из зоны конфликта, восстановления социально-экономических связей региона с остальной территорией Украины и обмена пленными. Особый статус предполагает культурно-языковую автономию, амнистию и расширенные полномочия для представителей местного самоуправления.

Часть Донецкой и Луганской областей вышла из-под контроля Киева в 2014 году. Украина обвиняет Россию в оккупации и поддержке сепаратизма. Кремль отвергает обвинения.

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